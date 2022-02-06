В Татарстане на сегодня более тысячи заболевших коронавирусом и еще пятеро скончавшихся от COVID-19

В Татарстане зарегистрирован 1201 новый случай заболевания COVID-19, из них 477 – в Казани. 118 человек госпитализировано, 1083 получают лечение на дому.

Еще шесть жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — мужчины 1930, 1937 и 1986 годов рождения, женщины 1929, 1946 и 1957 годов рождения. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 6 февраля 2022 года достигло 1623, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 54 тысячи 704 случая заболевания COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 40 тысяч 325 человек, в том числе 128 за минувшие сутки.