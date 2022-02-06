Первый, пошёл!: Президент Австрии подписал закон об обязательной вакцинации от COVID

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен подписал закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса в республике, который вступил в силу вчера, 5 февраля, сообщило агентство ТАСС. Депутаты Национального совета (нижняя палата парламента) проголосовали за принятие закона 20 января, в минувший четверг голосование состоялось и в Федеральном совете (верхняя палата).

Таким образом, Австрия стала одной из первых стран в Евросоюзе, где прививка от коронавируса теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года.

Обязательная вакцинация в Австрии затрагивает всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в этой стране, кроме, несовершеннолетних, беременных, и лиц, для которых вакцина может навредить здоровью.

С этого дня непривитые жители Австрии, а также те, кто не болел ковидом, местные органы власти должны информировать в письменном виде по месту регистрации о необходимости сделать прививку или предоставить сведения о противопоказаниях к ней. По требованиям закона, необходимо сделать три инъекции.

Контроль за соблюдением закона начнется только с 15 марта. Проверять наличие сертификатов о вакцинации или медицинского отвода у жителей должна полиция. Отказ от прививки или отсутствие соответствующего сертификата будет караться денежным штрафом от 600 до 3,6 тысяч евро. Арест за отказ от вакцинации не предусмотрен.

Для тех кто переболел, медотвод действует всего лишь 180 дней.