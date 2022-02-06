Решил покататься, но исчез: пропал бывший заместитель министра юстиций РФ Ялунин

Вчера, 5 февраля, поздно вечером бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин пропал без вести в Подмосковье. Как сообщает ТАСС, мужчина решил покататься на квадроцикле и исчез.

В результате поисковой операции спасатели обнаружили недалеко от церкви в селе Козино следы транспортного средства.

"В месте, где заканчиваются следы (10 метров от берега), наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Поиски продолжаются.

Ранее, в Мурманской области пропал на снегоходе отец и сын, спустя время их нашли.