Россиянин пять лет держал в рабстве девушку из Нигерии. Полиция Сургута освободила иностранку, и скоро она сможет вернуться домой.

"Девушка Осафамен из Нигерии в 2016 г. приехала в Москву, где повстречала Сергея, в которого влюбилась. Через некоторое время молодой человек пригласил девушку в … Сургут. По приезде мужчина отобрал у нее документы, начал проявлять агрессию и насилие. В это время девушка уже родила от него детей, на которых … нет никаких документов", — отмечается в сообщении организации "Альтернатива".

Уйти девушка не могла, боялась, что за просроченные документы ее арестуют. У нее не было телефона, но все-таки она нашла возможность попросить о помощи.

Девушка сообщила, что после публичной огласки смогла начать процесс восстановления документов и подтверждения материнства над детьми.