Сотрудницу телеканала "Би-би-си" изнасиловали на съемках кулинарного шоу, пишет The Sun со ссылкой на свой источник.

"Предположительно, нападавший постучался, ворвался в комнату, где находилась сотрудница, и надругался над ней, — уточнил собеседник издания, отметив, что произошедшее потрясло всю съемочную группу. — Никто из нас не предполагал, что подобное может случиться, когда мы подписывали контракт".

Один из членов съемочной группы сообщил, что он был свидетелем, но канал запретил ему выступать с заявлениями или распространять информацию о случившемся.

В полиции подтверждают, что заявление от потерпевшей поступило, и расследование ведется.