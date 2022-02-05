Известный в России врач-диетолог Елена Соломатина назвала консервы промышленного производства крайне опасным продуктом, который провоцирует развитие тяжелых форм онкологии. Она заявила, что в ряде консервов может быть добавка, способная вызвать рак. Об этом эксперт рассказала в интервью радио "Sputnik".

При регулярном употреблении опасны все консервы, даже домашние. Но промышленные страшнее:

"В консервах много соли, но мало кто об этом думает и ограничивается условным кусочком огурчика или помидорчика, когда открывает банку. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз", — сказала диетолог.

Риск рака же повышает добавка бензоат натрия, которая присутствует почти во всех консервах промышленного производства.