Двое казанцев отравились угарным газом в четырехэтажном доме на улице Главной в поселке Дербышки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение об отравлении поступило около полуночи. Пострадали двое взрослых. К счастью, отравление они получили легкое, и после осмотра медиками от госпитализации отказались.

По предварительным данным, газовое оборудование было исправным, и стать причиной утечки газа не могло. Специалисты выясняют истинные причины ЧП.