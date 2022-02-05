В Новосибирске два риелтора устроили разборку со стрельбой из-за коттеджа, который сдается в аренду.

Роскошный дом в средневековом стиле за 40 миллионов продают под Новосибирском. А пока его сдают в ожидании появления покупателя.

Один риелтор обвинил другого в том, что тот рекламирует коттедж незаконно, без согласия собственника. Второй риелтор заявил, что имеет полное право искать покупателей или арендаторов для недвижимости. Началась ссора, которая закончилась стрельбой.

Один из риелторов получил телесные повреждения, полицейские выдали ему направление на судмедэкспертизу. По результатам экспертизы примут решение о возбуждении дела.