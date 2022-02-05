В Татарстане, в Дрожжановском районе, 36-летний мужчина насмерть забил товарища только за то, что тот был должен ему денег и не возвращал долг. По данным РЕН ТВ, тело 61-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти нашли случайно. Скоро задержали и подозреваемого.

На допросе татарстанец пояснил, что они с другом выпивали, и тут он внезапно вспомнил, что товарищ ему задолжал, началась словесная ссора, которая быстро переросла в драку. Пожилой мужчина не смог адекватно защититься в поединке с более молодым и сильным соперником. Он получил несколько ударов, которые оказались смертельными.

Следком возбудил уголовное дело, расследование продолжается.