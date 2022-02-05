В США полиция арестовала семейную пару, которая обезглавила двух собственных детей-подростков, после чего двух оставшихся в живых сыновей 8 и 9 лет заперли в комнатах с мертвыми детьми, в назидание. Родители вины не признают, сообщает издание The Sun.

Следователи уже установили, что 34-летний отец обезглавил 13-летнюю дочь и 12-летнего сына. И несколько дней их дела находились в доме. Мужчина показывал их двум другим своим сыновьям 8 и 9 лет.

Полиция приехала в дом к семейству по заявлению коллег родителей, которые встревожились их многодневным отсутствием на работе.