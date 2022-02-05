В Пермском крае 68-летний пенсионер жестоко расстрелял двух женщин, которые явились помочь по хозяйству. 51-летняя и 52-летняя жительницы Перми откликнулись на просьбу знакомого, который лежит в больнице, и согласились прийти к нему домой и прибраться. В этот момент явился в дом и 68-летний брат больного мужчины, который ранее конфликтовал с одной из женщин.

Сначала он выстрелил в каждую из добровольных помощниц из огнестрельного оружия, а потом нанес им ножевые удары. Убедившись, что обе умерли, мужчина сбежал.

Сутки потребовались правоохранителям, чтобы установить его личность и задержать. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

Задержанный заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.