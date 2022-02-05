Роковые события: Павел Глоба пообещал трем знакам Зодиака не самый простой 2022 год

Российский и советский астролог, писатель и публицист Павел Глоба предупредил, что трем знакам Зодиака в 2022 году придется непросто, но это - не повод унывать, важно знать, что делать.

Рак

От Раков события потребуют силы духа, полоса невезения может быть долгой, но тут Ракам важно найти свой смысл жизни. Скучающим Ракам будет сложно выбраться из депрессии. Глоба советует прервать череду роковых событий новым хобби. Вспомните, чего вы давно хотели, начните воплощать в жизнь и неприятности отступят.

Козерог

Козерогам в 2022 году грозят старые ошибки, те самые старые грабли, на которые они регулярно и с завидной частотой наступают. Пора учиться на своих ошибках, считает Павел Глоба. Опасная вторая половина года. Поэтому уже сейчас начинайте работу над ошибками, чтобы не допустить роковых событий.

Лев

Льву может хронически не везти весь год в личной жизни. Глоба советует отказаться от обострений, от выяснения отношения, иначе роковые события быстро настигнут Льва. Также следует внимательно относиться к финансовым вопросам.