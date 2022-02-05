Пенсионерку из Ялты заподозрили в причастности к гибели ее беременной дочери.

Тело 35-летней беременной местной жительницы нашел ее будущий муж. В причастности к смерти погибшей подозревается ее мать: старушка систематически изводила дочь угрозами и оскорблениями. По данному факту местный Следком начал проверку.

Дважды мама забеременела в третий раз от своего нового сожителя, за которого собиралась выйти замуж после родов. Пока же пара снимала комнату и жила отдельно вместе с детьми. Но такая перспектива почему-то не устроила мать женщины. Пенсионерка исходила злобой из-за того, что семейство не компенсировало ей денежные расходы на внуков, пока те гостили у нее.

При этом она регулярно оскорбляла детей, дочь и будущего зятя. Такие взаимоотношения с матерью загнали беременную женщину в депрессию. В один из дней жених нашел ее мертвой, когда вернулся домой с работы.

По данному факту сотрудники СК организовали проверку, в ходе которой станут известны причины и обстоятельства трагедии. По ее итогам будет принято процессуальное решение.