За последнюю неделю января в Казани подорожали все виды топлива. Данные за период с 21 по 28 января публикует Татарстанстат.

Больше других выросла цена дизельного топлива — сразу на 0,78% или с 51,42 до 51,82 рубля. С начала года стоимость данного вида горючего в столице РТ выросла уже на 1,83%.

Цена литра бензина АИ-92 увеличилась на 0,15% и превысила 46 рублей. 95-й бензин подорожал на 0,3% - до 49,66 рубля. Стоимость топлива премиум-марок — АИ-98 и выше — увеличилась на 0,74% до 58,6 рубля за литр.