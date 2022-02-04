Голодовка медсестер, сальмонеллез в детсаде и новое в деле ректора КФУ: Главные новости на 4 февраля

Провожаем первую неделю февраля и очередную рабочую неделю. Татарстан продолжает окутывать снег, снегоуборочная техника работает безостановочно, к сожалению, без ДТП на дорогах не обходится. Тем временем к борьбе с коронавирусом и снегом добавилась еще одна беда – сальмонеллез в детсаде Казани. Вашему вниманию предлагаем вечерний дайджест с основными событиями на 4 февраля 2022 года.

Покупайте лопату или снегоход: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Татарстане в выходные

Завтра в Татарстане будет править бал Атлантический циклон. Погода будет облачной с обычным и мокрым снегом, местами снег будет сильным, сообщает республиканский Гидрометцентр (Подробности).

Медсестры объявили голодовку из-за жуткой переработки и невыносимой обстановки

Ранее сотрудники центра выдвинули требования руководству, среди них — требование увеличить количество ставок персонала, обеспечить медсестрам право на обед и снять возложенные на них обязанности санитарок. Решение начать голодовку было принято 1 февраля, после того как главный врач не явилась на совещание по рассмотрению требований медсестер, сообщал профсоюз (Подробности).

Оскорбились пьяным видом: Жителя Челнов арестовали на двое суток

Владельцы квартир жилого дома в Набережных Челнах пожаловались в полицию на пьяного мужчину, который находился в их подъезде. По их мнению, неопрятный вид, резкий запах спиртного и шаткая походка задевали их человеческое достоинство и общественную нравственность (Подробности).

Плачет по ночам: в Казани выписали из больницы девочку, которую мать избивала на камеру, мстя мужу

Матери девочки Алене Епанешниковой продлен арест до 24 апреля. В конце февраля будет в суде решен вопрос о лишении Алены родительских прав (Подробности).

Фото: НТВ

Под Челнами столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Предварительно известно, что 39-летний водитель «Лады Гранта» на пути со стороны Нижнекамска в сторону Набережных Челнов не выбрал безопасную скорость. Выехав на встречную полосу, он врезался в «Skoda Rapid», за рулем которого был 38-летний мужчина (Подробности).

"Сдал назад": криминальный авторитет Адыган Саляхов отказался от показаний против ректора КФУ

В суде рассматривали ходатайство криминального авторитета об уменьшении срока. Он просил включить в него несколько месяцев, которые провел под арестом с 11 сентября 2001 года (Подробности).

Проверка подтвердила подозрения родителей и нашла в детсаду в Казани грубые нарушения и сальмонеллез

Двое из шестерых заболевших детей были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, на дому. В Роспотребнадзоре уточняют, что причиной массового заболевания сальмонеллезом стали грубые нарушения работниками санитарных требований: нарушали сроки и условия хранения продуктов, некачественно обрабатывали детскую посуду, сотрудники пренебрегали личной гигиеной (Подробности).