В Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан рассказали, отменят ли в обозримом будущем систему QR-кодов. Пока, уверены санитарные врачи, нет необходимости в отмене QR-кодов. Об этом сегодня заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
"Вакцинация на сегодня подтверждает свою эффективность, мы на каждом брифинге говорим, что все-таки через полгода нужно повторить вакцинацию, чтобы поддержать бустерный эффект, для укрепления защитных сил организма к новой коронавирусной инфекции. Поэтому нет, сегодня этот вопрос не рассматривается", — подчеркнула Авдонина.
В то же время на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Татарстане пока не намерены вводить каких-либо дополнительных ограничений и мер.
Ранее мы писали, что число заболевших в республике впервые приблизилось вплотную к 1000 человек за день, а в Казани подготовлен резервный ковидный госпиталь для детей.