В Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан рассказали, отменят ли в обозримом будущем систему QR-кодов. Пока, уверены санитарные врачи, нет необходимости в отмене QR-кодов. Об этом сегодня заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

"Вакцинация на сегодня подтверждает свою эффективность, мы на каждом брифинге говорим, что все-таки через полгода нужно повторить вакцинацию, чтобы поддержать бустерный эффект, для укрепления защитных сил организма к новой коронавирусной инфекции. Поэтому нет, сегодня этот вопрос не рассматривается", — подчеркнула Авдонина.

В то же время на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Татарстане пока не намерены вводить каких-либо дополнительных ограничений и мер.