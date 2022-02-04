В Казани молодой человек выпал из окна дома с высоты 14-го этажа. О трагедии сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на собственный источник.

Известно, что все случилось у дома № 1 по улице Комсомольской. От полученных травм, характерных для падения с такой высоты, парень погиб на месте. Предварительно считается, что он свел счеты с жизнью, но окончательное слово скажет следствие. Оно уже выясняет подробности случившегося.