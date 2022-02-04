Накануне вечером в Нижнекамске прямо на остановке общественного транспорта скончался окровавленный мужчины. У него была серьезная рана на ноге и большая потеря крови, сообщает НТР-24.

В УМВД по Нижнекамскому району уточняют, что все случилось на проспекте Химиков недалеко от магазина автозапчастей. Мужчина получил рану голеностопа. На вид ему 58-59 лет. Очевидцы вызвали скорую, и умер мужчина буквально на руках у медиков, которые только приехали и приступили к осмотру.

Причину смерти установит судмедэкспертиза.