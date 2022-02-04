В Татарстане из-за неблагоприятных и опасных погодных условий ввели ограничения для движения автобусов и грузовых автомобилей. Ограничение ввели с 14:00 4 февраля и до улучшения погодных условий, сообщила пресс-служба МВД РФ по Республике Татарстан.

Синоптики прогнозируют, что 4 и 5 февраля Татарстан будет заваливать снегом, метель ухудшит видимость на дорогах, скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. На дорогах будет гололед и снежные заносы.

Сотрудники ГИБДД попросили водителей отложить выезды за пределы населенных пунктов.