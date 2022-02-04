Налоговый вычет на спорт: кому положен и реально ли его получить

В 2022 году в России можно подать заявку на налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Президент страны Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, еще в апреле 2021 года, а теперь этот закон вступает вступает в силу. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тысяч рублей. Заявить "спортивный" вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.

Каковы условия его получения? Какие документы нужны для этого и куда нужно обращаться? Выгодно ли нововведение для фитнес-клубов? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с юристом Еленой Федотовой.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Начнем с главного. Во-первых, вычет могут получить не все, а только те, кто официально трудоустроен.

“Гражданин, претендующий на вычет, должен являться плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ), т.е. он должен быть официально трудоустроен, когда с его заработной платы удерживается и поступает в бюджет налог”, - пояснила юрист Елена Федотова.

На фото: Елена Федотова. Фото предоставлено Еленой Федотовой

Во-вторых, организация, оказывающая услуги, должна быть включена в «Перечень физкультурно–спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности на 2022 год», отметила юрист. Найти его можно на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в разделе «О налоговом вычете за занятия спортом».

“По условиям программы это должны быть организации, для которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности, - пояснила Федотова.- “Участники также не должны быть записаны в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Кроме того, в клубах должны работать сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального. Причем они могут быть оформлены как в штате компании, так и по договору оказания услуг, как ИП. Организация не должна быть указана в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг”.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТА

По словам эксперта, для получения вычета понадобятся следующие документы:

- декларация 3-НДФЛ

- справка о доходах 2-НДФЛ за тот же период, что и расходы

- копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, которые соответствуют перечню правительства

- платежные документы в бумажном или электронном виде

Вычет можно получить через налоговую или через работодателя. В последнем случае декларация и справка о доходах не нужны, но потребуется взять в ИФНС специальное уведомление о праве на него.

“Вычет на спорт предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.). Ключевыми условиями для получения вычета является наличие документов, подтверждающих фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме, и соответствующего установленным требованиям”, - рассказала Федотова.

Деньги человек получит в следующем году.

Фото: traveltimes.ru

ВЫЧЕТ ЗА ДЕТЕЙ

Первоначально законопроект о вычете на спортивные услуги касался только расходов на занятия фитнесом самим налогоплательщиком. К моменту принятия в апреле 2021 закон расширил круг действия. Вернуть налог с расходов на физкультурно-оздоровительные услуги можно не только за себя, но за детей до 18 лет. Причем вычет предоставляется в том числе и за усыновленных и опекаемых детей, рассказала юрист.

“Социальный вычет на фитнес предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно: копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг; кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". Помимо названных документов для получения вычета налогоплательщику также нужно предоставить банковские реквизиты для перечисления денег и свидетельство о рождении ребенка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей)”, - сообщила Федотова.

ВЫГОДЕН ЛИ ВЫЧЕТ НА СПОРТ ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ?

По мнению Федотовой, фитнес-клубы в любом случае останутся в выигрыше от нововведения.

“Спортивные клубы сильно пострадали за время пандемии. По данным ТАСС, в сентябре этого года участники отрасли продали на 8% меньше абонементов, чем в докризисный 2019 год. Ожидается, что принятые меры помогут стимулировать восстановление спортивной отрасли”, - говорит Федотова. - “Внедрение поощрения граждан в виде налогового вычета - приятный бонус для постоянных пользователей фитнес-услугами. Само введение данной опции стало маркетинговым инструментом для фитнес-клубов, с помощью позиционирования данной новости в СМИ произошла отличная популяризация фитнеса и спорта, что послужило дополнительным стимулом и мотивацией к оздоровительным занятиям граждан нашей страны”.

По мнению главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, введение спортивного налогового вычета увеличит число занимающихся в фитнес-клубах россиян примерно на 10%, отмечает юрист.