Знаменитая порноактриса и блоге Эва Эльфи (Юлия Романова) побывала в Казани и не смогла не поделиться впечатлениями от визита на своей странице в социальных сетях. Эльфи отметила, что Татарстан ее всегда встречает "радушно":

"Во всех барах тебе рады, встречают с улыбкой, наливают шоты, угощают. А потом ты не можешь отказать татарскому гостеприимству и едешь к татарину в гости пить бугульму и слушать винил", — написала девушка.

Романова - уроженка города Омска и лицо местного хоккейного клуба "Авангард". В последние годы она получила мировое признание в качестве порноактрисы и получила разные награды в киноиндустрии для взрослых. Ее признавали лучшей актрисой, лучшей иностранной старлеткой и лучшей исполнительницей года.