Это точно февраль, а не март месяц? Синоптики рассказали, что ждать от зимы и какой будет весна

Пока научное сообщество говорит, что глобальное потепление — главная угроза человечеству в ближайшие десятилетия, и что через 20 лет планета окажется в точке невозврата. Мы можем этому верить или нет. Однако, не замечать изменения в природе невозможно. Так в этом году зима в Татарстане удивляет своей переменчивостью, она отличилась обильными осадками и перепадами температур. В январе наш регион обошли стороной крещенские морозы, а начала февраля напоминает начало марта. Мы не успеваем привыкнуть к одной температуре, вдруг резко становится либо холоднее, либо теплее. А метели и снегопады то и дело заметают все на своем пути.

Последние три месяца можно назвать депрессивными

В январе была достаточно теплая погода, в пределах нормы. Среднемесячная температура составила –9,8 градуса при месячной норме в 10,2 градуса. Что в разы разница с погодой прошлого года. Тогда во второй декаде января в Казани наблюдались экстремальные морозы, что не скажешь про нынешний год. Ниже 20 градусов температура воздуха опустилась лишь один раз, 5 января, и то в ночные часы. Хотя обычно таких дней в первом месяце года бывает не менее шести-семи. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

"Теплая погода оказалась для жителей республики и ее столицы не самой благоприятной – в течение зимы друг друга сменяли барические образования, на смену циклонам приходили антициклоны. 13 раз в январе наблюдались резкие перепады атмосферного давления, превышающие 8 Паскаль в сутки. Особенно чувствительны к подобным перепадам метеозависимые люди", отметил Аухадеев.

Последний три месяца можно назвать депрессивными, а все потому, что солнца было очень мало. При норме у нас было всего лишь четверть солнечных дней.

Теплый февраль - результат глобального потепления

Первые дни февраля были очень теплыми, на градуснике термометра температура была максимум 4-5 градусов ниже нуля, что совсем не характерно для февраля нашего региона. Обычно такая температура бывает в третьей декаде марта, но никак не в феврале.

"Сейчас мы находимся под воздействием циклона и фронтальных систем, которые пришли к нам с северной Атлантики. На данный момент среднесуточная температура должна быть –13 градусов, а у нас она составляет 4-5 градусов ниже нуля", – говорит заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

Фото: Денис Гордийко/ Мэрия Казани

Такая теплая зима - результат глобального потепления и роста среднегодовой температуры как в Татарстане, так и по всему миру. По словам эксперта, это происходит за счет перепада температур между самым холодным месяцем - январем и самым теплым - июлем.

"В Казани это примерно 33 градуса. В последние годы этот показатель заметно снижается за счет потепления в зимний период. В нашей стране мы в два с лишним раза превышаем темпы потепления в мире. В Татарстане эти темпы еще немного выше", – объясняет Ю.Переведенцев.

Такое потепление может привести к серьезным последствием. Одно из которых мы наблюдаем сейчас, непрекращаемые снегопады. Но есть и более опасные такие , как штормы, морозы, засуха, наводнения и так далее.

Каким будет февраль и когда наступит весна?

В феврале в Татарстане обещают незначительно повышение температуры относительно климатической нормы – примерно на 1,5 градуса, что составит примерно –10 градусов. Осадки будут выпадать в пределах нормы. В марте погода будет холодной. Потепление выпадет на конец марта и начало апреля, где-то с 31 марта по 3 апреля. В этот период температура будет уже выше нуля.

"В марте будет наибольшая высота снежного покрова, растаять снег должен только во второй декаде апреля. Завершением весны в свою очередь считается погода, при которой температура воздуха переходит за +15 градусов – по прогнозам, это случится в середине мая", - отметил эксперт.

Напомним, в ближайшие дни в Казани ожидается выпадение 30% от месячной нормы осадков.