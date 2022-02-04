В Новосибирске суд принял решение отправить подозреваемую женщину на большом сроке беременности в СИЗО, из-за чего ее малыш умер. История началась еще до беременности. В 2019 году девушку осудили, так как она связалась с парнем, который торговал наркотиками. Она помогала любимому делать закладки, в итоге получила срок. В 2020 году она освободилась условно-досрочно, познакомилась с хорошим мужчиной и забеременела.

По условиям УДО, девушке надо было отработать исправительные работы. Беременная готова была быть полы, подметать, но никуда ее не брали. Учитывая, что условия УДО она нарушила, не отработав, на позднем сроке беременности ее снова арестовали и отправили в СИЗО.

Врачи дали в суд заключение о патологии беременности, настаивали на госпитализации беременной, но правоохранители были непоколебимы. В следственном изоляторе у женщины начались схватки, о чем ее родные узнали только через трое суток, им ничего не сообщали. Новорожденный мальчик умер. Врачи выяснили, что ребенок умер еще в утробе примерно за трое суток до начала родов.

Родственники осужденной намерены подавать в суд и требовать справедливости.