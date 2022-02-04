Советский и российский астролог и писатель Павел Глоба рассказал, кому из зодиакального круга стоит попытать счастья в лотереях и розыгрышах в феврале 2022 года. Таких счастливчиков, для которых звезды сойдутся, нашлось трое.

Телец

Тельцы могут смело бежать за лотерейным билетом. Если ранее они не испытывали Фортуну, то сейчас самое время попробовать это сделать. Меркурий находится в благоприятном для Тельца положении: пусть выигрыш будет небольшим, но с огромной долей вероятности он все-таки будет.

Стрелец

Стрельцам давно пора оставить скептицизм и поверить в чудо. В феврале они действительно могут выиграть в лотерею, большая вероятность сорвать джекпот или получить крупный выигрыш в жилищной лотерее.

Рыбы

Рыбам можно и нужно попробовать свои силы в феврале в лотереях. Дело в том, что звезды наиболее благоприятно расположились для Рыб именно в сфере приятных сюрпризов и приобретений.