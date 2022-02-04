В Ростове двое детей сутки провели в одной квартире с телами погибших родителей. Об этом сообщил 161.RU со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Девочки в возрасте 2 и 3 лет не могли ни позвонить, ни попросить о помощи, когда поняли, что родители не просыпаются.

Детей нашли родители одного из супругов, когда решили сходить в гости, не дозвонившись до пары. Девушка и молодой человек лежали на кухне. Причина смерти не установлены, но следов насильственной смерти на первый взгляд нет. Некоторые источники сообщают, что в крови обоих нашли следы наркотика.

Сообщается, что девочки нуждаются в психологической помощи.