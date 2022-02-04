Борьба с раком, последствия снегопада и вещие сны: Главные новости на утро 4 февраля

4 февраля 2022 года Татарстан выбирается от завалов снега, который валил накануне в течение всего дня. Количество снегоуборочной техники на улицах, однозначно, увеличилась, а вот про температуру такого не сказать – без изменений. Тем временем эксперты предсказывают продолжительность вспышки «омикрона» и дату таяния снега в этом году. Вашему вниманию предлагаем самое важное на утро 4 февраля.

ПОГОДА

Солнца все так же не видать, а вот снега, похоже, снова будет много, причем мокрого. Ветер обещают северо-восточный умеренный. Дневная температура составит от -4 до 0 градусов.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 912 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 51 402 случая коронавируса. За сутки выздоровели 162 человека. Скончались шестеро. С начала пандемии осложнения коронавирусной инфекции унесли жизни 1 605 татарстанцев.

ТРАНСПОРТ

Про средства индивидуальной защиты в общественном транспорте забывать не стоит. Если при вас не будет маски или вам не захочется ее надевать, кондуктор или проверяющие будут вынуждены проводить вас из салона транспорта. Систему QR-кодов тоже никто не отменял, без них пользоваться транспортом запрещено.

Также водителям следует быть осторожными на дорогах: из-за погоды на дорогах образуется гололед, снежные заносы и снежная каша.

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Фото: Pixabay

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

4 февраля – это Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Ежегодное мероприятие организуется Международным противораковым союзом с 2005 года.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

Цель этого дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Николай, Георгий, Иван, Яков, а также Иосиф, Макар, Леонтий и Тимофей.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 4 ФЕВРАЛЯ

В народе в этот день отмечается праздник Тимофей-полузимник. Он назван так в честь святого Тимофея Эфесского, который был первым епископом города Ефеса. В народе его прозвали полузимником за то, что на этот день приходится половина зимы в плане погоды – наши предки верили, что в этот день начинаются сильные метели.

Что можно делать

Если в ночь с 3 на 4 февраля вам приснился хороший сон, это считалось добрым знаком. Считается, что все, что вам приснилось, обязательно сбудется. Если сон был нехорошим, то вам нужно задуматься о своей жизни и о том, как ее изменить.

В этот день было принято проверять, сколько корма осталось для скота до конца зимы. Если его было мало, старались экономить. Также в этот день нужно хорошо относиться к домашним животным, чтобы привлечь в дом удачу.

Что нельзя делать

Лучше не планировать путешествия на этот день. Считается, что тем, кто отправиться в дальнюю дорогу, будет сопутствовать неудача. В целом от дома старались далеко не отходить, чтобы не привлечь внимание нечисти.

Также запрещалось бездельничать. Нужно выполнить хотя бы какую-нибудь работу по дому, но нельзя выносить мусор, чтобы не выкинуть вместе с ним свое счастье.