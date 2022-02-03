Большие панды в Московском зоопарке предсказали страны-победители зимних Олимпийских игр в Пекине в командном зачете.

Ранее к пандам с таким вопросом никто и никогда не обращался. Но в этом году решили сделать исключение. На странице мэрии Москвы появилось такое сообщение:

"Кому, как не им, составлять прогнозы относительно зимней Олимпиады, столицей проведения которой в этом году будет Пекин? <. .. > В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось", — рассказала генеральный директор зоопарка в Москве Светлана Акулова.

Пандам предложили пять одинаковых конусов с флагами стран, которые представят на Олимпиаду самое большое число спортсменом. Диндин выбирала между конусами с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии. Перед Жуи поставили флаги Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Диндин быстро определилась — выбрала конус с флагом России, заключив его в свои объятия. После чего она подошла к конусу с Китайским флагом и скинула его на землю.

Жуи, напротив, делал выбор неспешно, обнюхав каждый конус, он выдвинул своего кандидата — Германию. Панда сорвала флаг и разгрызла игрушку, после чего взял немного времени на раздумья. Жуи прогулялся по своему вольеру, возвратившись, выбор пал на конус с флагом США.