Поиски матери, миллион за жизнь подруги и очередь рядом с трупами: Главные новости на 3 февраля

3 февраля 2022 года запомнится татарстанцам странными, даже абсурдными событиями и проделками погоды. Ситуация с коронавирусом не меняется – количество зараженных все так же растет. Об этом высказался и президент Татарстана Рустам Минниханов. В вечернем дайджесте собраны главные события за уходящий день.

Девушка в Татарстане ищет маму, которая бросила ее в роддоме в Казани 30 лет назад

О своей маме биологической Регина знает, что она была татаркой, ей было от 18 до 30 лет, и через несколько дней после родов она оставила дочку в роддоме в Казани. Все случилось в период с августа по октябрь 1991 года (Подробности).

7 новых развязок обустроят при проведении реконструкции Горьковского шоссе

Кольцевая развязка на улицах Болотникова и Восстания будет заменена на подземную развязку. А на отрезке от железной дороги до автодороги М-7 появятся три подземных пешеходных перехода, два - надземных и две подземные разворотные петли (Подробности).

Жительница Челнов отдала мошенникам почти миллион рублей, думая, что спасает подругу

Примечательно, что преступления были совершены в дневное время, и женщинам ничто не мешало перезвонить родным и близким и узнать правду (Подробности).

В Татарстане в больнице люди ждали очереди по соседству с... трупами

Женщина написала, что пришла на КТ. Очередь в первый раз испытала оторопь, когда скорая помощь привезла задыхающегося пенсионера, посадила в общую очередь. Мужчина еле дышал, все испугались и встали у стеночки (Подробности).

Фото: otr-online.ru

Рустам Минниханов высказался о ситуации с коронавирусом в Татарстане

Минниханов отметил, что в регионе имеется достаточный резерв инфекционных коек, в больницах имеется все нужное для работы оборудование, лекарства, кислород и средства защиты для медиков. Усилена работа линии "112" (Подробности).

Житель Челнов проведет два года в колонии за пьяную поножовщину в бане

Инцидент произошел накануне нового 2021 года. Как сообщает пресс-служба городского суда, 30 декабря мужчины отдыхали в одном из городских банных комплексов. Во время пьяных посиделок произошел конфликт (Подробности).

Муж знаменитой татарской певицы спустил колесо чужого авто и попал на видео

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, когда сурово расправлялся с колесом автомобиля соседа, который поставил свою машину на том месте, где обычно это делает супруг звезды. Все случилось в Казани во дворе дома, в котором живут певица с супругом (Подробности).