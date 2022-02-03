Под суд в Самарской области пойдут трое мужчин, которые убили свою знакомую, а тело отдали на съедение свиньям. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на региональный Следком.

Следователи установили, что мужчина и его жена позвали в гости двух соседей. Выпивали, и в какой-то момент между гостями началась ссора. Поругались две женщины. Хозяин дома предложил гостье погулять и подышать. А на улице просто зарезал ее.

Вернувшись домой, он рассказал остальным, что случилось. Вместе с другом они спрятали тело убитой на свиноферме, надеясь, что хрюшки в кратчайшие сроки съедят труп.

По ходатайству следователя трое россиян были арестованы. Мужчину обвинили в убийстве, а двух соучастников — в сокрытии преступления.