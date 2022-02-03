В Омске мужчина жестоко издевался на девятимесячным сыном своей сожительницы, сообщает региональное Управление Следкома.

32-летний мужчина уважал спорт, вел активный образ жизни и терпеть не мог, когда младенцы орут. В качестве наказаний за беспокойства, которые доставлял младенец, мужчина избивал ребенка по голове, брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

Девятимесячного мальчика доставили в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия — они осмотрели квартиру семейства и допрашивают свидетелей и соседей. Возбуждено уголовное дело.