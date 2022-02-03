Иди туда, толкни того: Бывшая участница Дома-2 откровенно рассказала о жизни и зарплате на шоу

Одно из самых обсуждаемых событий прошедшего года - закрытие самого длительного теле-шоу в России, а именно "Дом-2". Однако, он не исчез бесследно, а всего лишь перезапустился на канале "Ю" с новыми ведущими и старыми участники. В последнее время бывшие участники проекта стали активно раскрывать правила игры на проекте, а также реальные заработные платы. Prokazan.ru решили узнать у бывшей участницы "Дома-2" из Татарстана Валерии Хуснутдиновой реально ли так обстояли дела, и как на ней отразилось участие в проекте.

"Проект дал порчу репутации"

Валерия пришла на проект Дом-2 в 2018 году, когда ей было 17 лет и пробыла там до конца января 2019 года. Уроженка Набережных Челнов стала самой молодой участницей телестройки. По ее словам, в памяти об участие осталось лишь воспоминания о постоянных упреках от 30-ти летних "теть" и "дядь" в свой адрес на счет ее маленького на тот период возраста.

"Проект дал мне множество статей обо мне в плохом ключе, порчу репутации. После проекта отпало желание работать, ибо все было на блюдце в течение полугода",- рассказала нам Валерия.

Фото: dom2-tv.com

Действительно, многие участники Дома-2 после ухода не могут долгое время войти в колею нормальной жизни, без постоянного видео наблюдения. Устроиться на работу, и начать жизнь за пределами телешоу. Одним удается стать успешными ведущими, певцами и журналистами, и избавиться от клейма "участник Дома-2", а кому-то не судьба. Так, Лера Фрост на одном из мастер-классов Ксении Собчак спросила ее, как удалось ей, ведь ее теперь не видят в другой ипостаси. На что получила ответ, что у Собчак с этим проблем не было, просто не стоит говорить об этом.

"Меня давно не называют участницей Дома-2, но тут лишь моя заслуга меня долго преследовало это клеймо, причем ничего хорошего в этом нет, тем более для девушки",- прокомментировала Валерия Хуснутдинова.

Фото: ondom2.com

"Хочешь - не хочешь, будешь слушать приказы"

Молодые люди идут на теле-шоу за славой и деньгами. Они считают, что хороши собой и интересны, вроде и талантом не обделены. Вон же у Бузовой и Водонаевой получилось! Чем я хуже? Приду и все пойдет, как по маслу. Но не тут-то было!

С экранов телеэкраны всегда все выглядит легко, красиво и вроде бы просто. Однако, на таких телешоу все не так радужно, как кажется на первый взгляд.

"Новенькие думают, что, если они придут такие красивые, молодые, то это уже пол дела сделано, но нет. Хочешь, не хочешь, будешь бегать в аппаратную и слушать приказы, сходи туда, поговори с этой, сделай это, толкни того. Если ты не слушаешь приказы, то спешишь отправиться в субботу домой",- отметила бывшая участница телестройки.

Так некоторые участники после закрытия проекта, а вместе с ним и окончания контракта о не разглашении, стали активно рассказывать, кто и сколько получал на телестройке. Одни говорят о больших зарплатах, другие же утверждают, что считали копейки. Так Рустам Солнцев в беседе с «Телепрограммой» заявил, что получал на передаче высокую зарплату, на тот период - это пять тысяч долларов, около 387 тысяч рублей по текущему курсу. Но раньше и рубль себя немного по-другому вел, подметил он.

Собеседник издания также высказался о словах бывшего участника «Дома-2», спортсмена и блогера Данилы Бухарова, который ранее заявил, что за съемки в проекте получил 77 рублей. Солнцев на это сказал, что это волне возможно, так как он никто и звать его никак.

Фото: личный архив Валерии

Валерия Хуснутдинова разъяснила нам, что заработок участников зависит от медийности персон и хайпа, который они устраивают.

"Зарплаты на момент моего прибытия для новеньких, если ты останешься на проекте на весь период испытательного срока в 101 день, получаешь плюс-минус 57 тысяч, для всех одинаково, после 101 дня зарплата составляла от 17 до 150 тысяч рублей в месяц, и варьировалась в зависимости от количества хайпа и так далее. Опять же повторюсь, это было на момент моего прибытия",- ответила Валерия.

Сейчас этот проект выходит также, но уже не настолько популярен, чем раньше. По словам Валерии, перезапуск был ошибкой, "Дом-2" изжил себя. И вместо перезагрузки стоило сделать совсем новым формат теле-шоу. Но у создателей на это другое видение. Видимо их девиз - это строчки из песни Фредди Меркьюри "Шоу должно продолжаться", а свой зритель на него найдется.