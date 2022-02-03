Прокуратура Кировского района Казани закончила проверку по факту падения мужчины в мазутохранилище на улице Клары Цеткин. В результате падения мужчина погиб.

Как сообщает "Реальное время" со ссылкой на старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, участок, отведенный под мазутохранилище, с 2015 года является собственностью ООО "Электрон".

Проверка показала, что участок после покупки по назначению не использовался, там не было пропускного режима и круглосуточной охраны. Таким образом, руководители ООО не приняли мер для предотвращения попадания на объект посторонних.

В адрес директора ООО внесли представление об устранении нарушений. Его обязали разработать новый порядок эксплуатации земельного участка с мазутохранилищем, обеспечивающий безопасность жизни и здоровья людей.