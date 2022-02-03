39-летнюю жительницу Тынды судили за публичное оскорбление представителя власти. Летом прошлого года доведенная до отчаяния постоянными отключениями света женщина выпила для храбрости и записала свое гневное обращение к градоначальнику. Она выложила его в группу в мессенджере, в которой было более сотни человек.

Группа была специально создана для обратной связи горожан с властью по вопросам благоустройства. Разозленная женщина пообещала убить мэра и расчленить его бренное тело.

Потом, уже протрезвев, горожанка принесла публичные извинения, но последствия все равно настигли: в отношении нее полиция возбудила уголовное дело по 319 статье УК РФ.

Суд, рассмотрев дело эмоциональной горожанки, назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.