В Казани задержан 21-летний мужчина, который подозревается в похищении полуторагодовалого ребенка у своей знакомой в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Удмуртии.

"Он находился в арендованной квартире с ребенком. Признаков совершения противоправных действий в отношении ребенка не выявлено", - сообщили в ведомстве.

Молодой казанец пояснил, что считает себя биологическим папой мальчика и намерен растить и воспитывать его самостоятельно.

Поиски ребенка начались 2 февраля, когда днем мужчина вынес ребенка из квартиры в Ижевске якобы на прогулку и пропал.