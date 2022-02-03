В Казани теперь можно заработать при покупке продуктов: как это работает

Скидки в продуктовых магазинах позволяют питаться качественно и без переплат. Теперь появилась возможность не только экономить, но и зарабатывать на них. «ВкусВилл» запустил партнерскую программу, которая награждает за заказы привлеченного покупателя. Ее участником могут стать как блогеры, владельцы тематических интернет-ресурсов, так и обычные посетители магазина.

Программа основывается на скидке за первую онлайн-покупку, совершенную через приложение сети магазинов «ВкусВилл». Партнером «ВкусВилла» можно стать после регистрации на официальном сайте. Наличие карты магазина «Давайте дружить» также дает возможность принять участие в программе.

Партнер «ВкусВилла» получает личный промокод и может делиться им со всеми, кто ни разу не делал онлайн-заказов в данном магазине. Промокод можно отправлять обычным сообщением или публиковать в соцсетях. Он дает разовую скидку в 200 рублей на первую онлайн-покупку от 1000 рублей.

Бонус для читателей: ссылка на Telegram-канал с актуальными акциями и промоматериалами За каждый первый онлайн-заказ с использованием промокода его владельцу возвращается 10% от этой стоимости. Последующие покупки привлеченных людей также предоставляют владельцу промокода бонусы в виде 10% от их покупок. Так, вознаграждение копится в течение трех месяцев за каждого нового покупателя, который сделал офлайн- или онлайн-покупку.

Бонусы от рекомендации промокода друзьям или подписчикам можно получить двумя способами:

Первый – начисление карту «Давайте дружить». Накопленные бонусы можно потратить на оплату до 100% стоимости заказа в мобильном приложении или магазинах «ВкусВилл». При этом 1 бонус приравнивается 1 рублю.

Второй способ – выплата денежных средств на банковскую карту или по банковским реквизитам.

Станьте партнером «ВкусВилла», делитесь своим промокодом и начинайте считать свою прибыль уже сейчас!