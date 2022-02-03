В Москве в квартире на Мичуринском проспекте нашли тело женщины, которая умерла еще 10 лет тому назад, сообщают "Известия".

Предварительно известно, что мумифицированное тело женщины 1956 года рождения нашли сотрудники коммунальной службы, когда вскрыли входную дверь в квартиру. Хозяйка долго не отвечала на звонки, давно уже не оплачивала услуги ЖКХ, не реагировала на судебные решения. Вот и пришли сотрудники ЖКХ, но им никто не открыл.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и криминалисты. Причина смерти жительницы Москвы будет установлена после проведения судмедэкспертизы.