Специалист Казанского федерального университета, доцент кафедры микробиологии, старший научный сотрудник НИЛ биосинтеза и биоинженерии ферментов КФУ Павел Зеленихин просчитал, сколько еще может продлиться волна "омикрона".

Ученый заявил, что штамм "омикрон" в процессе мутации приобрел свойство быстро распространяться, и заболевший заражает большое число других людей. Если оценивать опыт других стран, которые пик "омикрона" уже прошли, говорит Павел, то станет понятно, что длится волна около месяца.

"Волна "омикрона" продолжается приблизительно месяц. Примерно того же, или чуть более длительного, периода волна ожидается в России. В течение пяти-шести недель мы должны пройти через пик, тогда заболеваемость пойдет на спад. Однако есть ряд сомнений", - заявил Зеленихин.

Сомнения, по словам Зеленихина, заключаются в исходном числе вакцинированных. В европейских странах, где волна длилась месяц, процент привитых значительно выше, отмечает KazanFirst.