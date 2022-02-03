В Чистополе 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Рамзие Нурутдиновой отказали в простой просьбе - обустроить пожилому человеку туалет в ее ветхом доме, где она прожила жизнь без каких-либо удобств.

Со своей деликатной просьбой ветеран обратилась на прямую линию с Путиным, и оттуда сигнал направили властям района, но ветеран от них получила письмо с короткой формулировкой "Невозможно исполнить обращение".

Ситуацией бабушки заинтересовались в региональном штабе Народного фронта.

"В Татарстане выделяются большие средства на улучшение жилищных условий всех причастных к Великой Победе, поэтому история Рамзии Нурутдиновой кажется невозможной и дикой, однако это реальность. Мы взяли обращение в работу: направили обращения в адрес главы Чистопольского района, а также в Минтруд Татарстана", - заявил член регионального штаба Народного фронта Андрей Медведев, его цитирует KazanFirst.