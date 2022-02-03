Могут втянуть в авантюру: Глоба предупредил три знака Зодиака о вероятности сомнительных сделок

Астролог Павел Глоба, анализируя влияние Марса и Меркурия на события первой половины февраля 2022 года, пришел к выводу, что три знака в опасности - их могут втянуть в авантюры и сомнительные сделки, которые потом будут иметь неприятные последствия.

Именно этой троице в первой половине февраля важно не допустить, чтобы ими манипулировали, а каждое решение в деловой сфере и в вопросах денег они должны принимать по максимуму взвешенно.

Близнецы

Близнецов в феврале ведет сильнейшее желание добраться до успеха, и на этом пути их желанием могут воспользоваться не самые порядочные люди. В период до 15 февраля внимательно следите за ем, что подписываете, на что даете свое согласие. Постарайтесь не инвестировать в первой половине месяца.

Лев

Львов довести до неприятности в срок до 15 февраля может их стремление к признанию. Тщеславие, напоминает Глоба, вообще мало кого доводит до хорошего. А Львам сейчас придется найти в окружении человека, который намеренно льстит и чего-то просит. То, что он просит, и будет манипуляцией, Лев может многое потерять, если пойдет на поводу.

Водолей

Для Водолея главный совет - держать нос по ветру. Вам непременно предложат сомнительную сделку, проект, который разочарует и может даже разорить. Астролог советует в срок до 15 февраля спрашивать советов только у тех, кому вы исключительно доверяете, а также прислушиваться к интуиции.