С 1 апреля 2022 года вносятся изменения в правила комплексной оценки нуждаемости семей для назначения социальных выплат. Как поясняют в Минтруде России, это отразится на условиях назначения целого ряда выплат.

Речь о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет, ежемесячной выплате беременным женщинам, ежемесячной выплате родителям, в одиночку воспитывающих детей от 8 до 17 лет, разъясняет Минтруд на своей странице в Instagram.

С весны, оценивая нуждаемость, не будут брать в расчет имущество, которое находится под арестом, к примеру, за долги, транспорт, который арестован или в розыске. Также не будут учитываться автомобили, другие транспортные средства, иное имущество, приобретенное за счет средств целевой поддержки.

Не нужно будет подтверждать отсутствие доходов женщинам, обратившимся за выплатами на детей на 12 неделе беременности и позднее. Если ранее человеку было отказано в выплате, то можно снова подать заявление после введения новых правил.