Накануне в Саратовской области вынесли приговор 32-летнему мужчине, который к особой жестокостью убил своего друга, с которым был знаком много лет.

Мужчина принимал гостей, и почти все разошлись, остался только один из друзей. С ним хозяин отправился до магазина за алкоголем. А по пути не преминул упрекнуть гостя, что тот оказывает очень уж навязчивые знаки внимания хозяйке - супруге подсудимого.

В ярости он дважды ударил товарища по голове. Молодой человек попытался убежать, но злоумышленник бросил ему в спину камень, а потом не менее 30 раз нанес удары булыжником по голове и телу. Затем достал нож и 585 раз вонзил его в тело потерпевшему. После этого он скрылся с места происшествия.

Растерзанный труп нашли утром. Своей вины убийца так и не признал.

Суд отправил мужчину на 18 лет в колонию строгого режима.