Житель Казани обратился в экстренные службы, услышав детский плач, который доносился из подсобки жилого дома на улице Зорге. Крик девочки был четко различим, а потому мужчина не сомневался - ребенок в беде.

Спасатели прибыли быстро, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Двери подсобки вскрыли при помощи специального инструмента. Внутри действительно оказался ребенок.

Как выяснилось, малышка живет в этой подсобке с родителями. Проснувшись одна, она устроила небольшой "детский концерт", слушателем которого и стал бдительный горожанин.