Совет аксакалов ДУМ Татарстана обратился к главе госалкогольинспекции в республике Жаудату Ахметханову с просьбой не допустить увеличения продажи алкоголя в татарстанских селах. С таким предложением Ахметханов выступил недавно, отметив, что в планах есть наращивание количество алкомаркетов в сельской местности, поскольку отсутствие их приводит к потреблению суррогата.

Старейшины отметили, что задача по расширению точек продаж алкоголя в селах противоречит ключевым задачам по сохранению татарско-мусульманских традиций, и напомнили, что в 2022 году предстоит встретить 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии, которое позиционирует Татарстан как мусульманский центр России. А потому татарстанцам, если говорить проще, больше не наливать.