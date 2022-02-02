В США умер один из легендарных сурков, которые предсказывали наступление весны каждый год 2 февраля. Мел был знаменит в Нью-Джерси, сообщает телеканал Fox5 New York.

В день сурка Мела на протяжении долгих лет доставали из норы принародно. Если сурок спокоен, то весна будет ранней, если же он пугается собственной тени, то зиме властвовать еще как минимум шесть недель.

Американцы массово выражают соболезнования в связи со смертью Мела. Местная администрация уже пообещала найти нового сурка.

Самым знаменитым сурком в истории стал сурок Фил из Пенсильвании. Мел лишь немного уступал собрату в популярности.