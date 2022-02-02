Жительница Набережных Челнов выиграла 15 миллионов рублей, просто сходив магазин за продуктами питания. В торговой точке проводилась акция, и главный приз - средства на строительство или покупку дома - женщина получила совершенно случайно.

По словам счастливой мультимиллионерши, она купила киндер-сюрприз, макароны, хлеб и еду для кошек. Она зарегистрировала чек и ради интереса стала претендентом на большое состояние.

Позднее ей позвонили и сказали, что она и стала тем самым счастливчиком, который получит все.

"Мы подумали, что это шутка, но нам потом звонили еще несколько раз и пригласили в один из магазинов на вручение", – вспоминает женщина.

До сего момента новоявленная миллионерша жила с дочкой и ее детьми. В одной квартире теснились впятером, а прописано в ней было 10 человек. Теперь можно решить жилищный вопрос.