Идеальная локация для съемок: Восемь лучших фильмов, в которых засветилась Казань

Накануне стало известно, что в Казани будут снимать новый сериал с рабочим названием «Слово пацана». Режиссером киноработы выступит Жора Крыжовников, известный по кинокартинам «Лед-2», «Горько!» и «Самый лучший день». Крыжовников не первый раз выбирает столицу Татарстана в качестве одной из локаций для съемок. Портал ProKazan напомнит, какие еще фильмы и сериалы снимались в Казани.

«Самый лучший день»

Для съемок караоке-комедии Жора Крыжовников тоже прибегнул к помощи казанцев. В 2015 году местные жители участвовали во флешмобе, побив рекорд самого массового караоке. На площади у театра Камала собрались 2 743 человека. Среди них засветилась и финалистка «Голоса», заслуженная артистка Татарстана Эльмира Камиуллина. Снегопад никого не смутил и не остановил. В том же году казанцы вместе со всей страной смогли оценить вышедший в кинотеатрах фильм с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Фото: Кинопоиск

«Сокровища О.К.»

Динамичный приключенческий фильм Дмитрия Коробкина повествует о сокровищах периода ханши Сююмбике во время осады Ивана Грозного Казани. Главные роли в киноленте исполнили певец Алексей Воробьев и казанская телезвезда Эльвира Ибрагимова. В 2011 год фильм снимали в Казани и в павильонах в Москве, где соорудили модели крыш театра Камала и башни Сююмбике для спецэффектов. В фильме фигурируют виды Казани, а также редкие кадры, в частности, башни Сююмбике, снятой изнутри.

«Реальная сказка»

Название фильма Андрея Мармонтова говорит само за себя: в кинокартине действительно играют сказочные герои, но события происходят в наши дни. Актерский состав, подобранный режиссером, получился звездным. Кощея сыграл Леонид Ярмольник, Ивана – Сергей Безруков, а Василису – Ирина Безрукова. В фильме есть кадры Казанского Кремля, УВД Советского района и здания ГИБДД, школы №18 и ворот Казанской ярмарки. Также в нем засветились пейзажи местностей у подъезда к Свияжскому озеру и в Троицком лесу. В 2009 году съемочной группе помогала администрация города: для массовки привлекались местные жители, а для съемок эпизодов перекрывали Булак.

«Неотложка»

В 2002 году Анатолий Артамонов и Геннадий Каюмов решили снять в столице Татарстана многосерийную ленту о буднях врачей. Казань стала основной локацией съемок для всех 16 эпизодов, даже для тех, где по сценарию события происходят в Москве. Самый узнаваемый кадр – ночной Казанский Кремль, на фоне которого проезжает машина скорой помощи.

«Голубка»

Съемки фильма Сергея Ольденбурга проходили в Казани в 2007 году. По сценарию, действие картины разворачивается накануне августа 1991 года. История основана на судьбах реальных людей, известных в Казани, – искусствоведа Светланы Колиной и художника Геннадия Архиереева. Главные роли сыграли Александр Коршунов, Инга Оболдина и Мирослава Карпович. Для сцен подобрали тихие, непроходные дворы в центральной части Казани.

«Елки», «Елки-2», «Елки-3», «Елки-1914»

Знал ли Тимур Бекмамбетов, что не раз упомянув Казань в своих фильмах, он, в итоге, переедет сюда? Все части «Елок» были сняты задолго до этого решения – с 2010 по 2014 годы. В новогодних новеллах успел засветиться целый звездный десант, начиная Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях. В разные годы в них снимались, в частности, Сергей Гармаш, Вера Брежнева (камео), Мария Порошина, Кристина Асмус, Никита Пресняков, Анна Хилькевич и остальные. Во многих частях «Елок» Казань лишь упоминается, однако в приквеле «Елки 1914» есть кадры интерьера Казанской ратуши.

Фото: Кинопоиск

«Питер – Москва»

Кинолента из 4 серий повествует о непростом выборе главного пилота Дениса, которого сыграл Евгений Стычкин. В 2014 году аэропорт Казани оказался идеальной площадкой для съемок данной картины. В камеру попали не только всем доступные площади, но и служебные помещения. Некоторые сотрудники аэропорта становились консультантами и одалживали свою форму для актеров второго плана. Таким образом, они получили не только гонорар за работу, но и возможность пообщаться с актерами.

«Квант Милосердия»

В 2008 году благодаря 22-й части бондианы весь земной шар узнал о существовании города под названием «Казань». По сценарию, конце фильма агент Джеймс Бонд прибывает туда для завершения очередного задания. О том, что действия разворачиваются именно в столице Татарстана, становится понятно только по титрам. По факту, никто не прилетал в Казань, сцену снимали в лондонском павильоне. Трехэтажные хрущевки, заваленные снегом, и неосвещенные дворы – так режиссер Марк Форстер увидел город России. Для фильма Казань была выбрана из-за публикации в лондонском Times о гастролях театра Камала.

Фото: кадр из фильма "Квант милосердия"