На Татарстан надвигается комплекс опасных погодных явлений, которые ухудшат обстановку на дорогах и создадут риски для жизни и здоровья людей. В республиканском Гидрометцентре сообщили, что с 18 часов 2 февраля и до 18 часов 3 февраля 2022 погодная обстановка ухудшится за счет сильного снега, метели.

Ухудшение видимости составит до 1 километра, что считается почти критическим значением.

Ветер достигнет скорости 17 метров в секунду, везде, включая Казань, ожидается гололед, на дорогах - снежные заносы.

Вечером, ночью и утром выпадет туман и ухудшит и без того слабую видимость. Водителей и пешеходов просят сохранять предельную бдительность и осторожность.