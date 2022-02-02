Следком в Белгородской области приступил к проверке информации о многочисленных смертях беременных и младенцев в Шебекинской районной больнице, где оборудовали ковидарий для беременных.

Медучреждение в 2021 году перепрофилировали в единственный в регионе ковид-центр для будущих мам, которые заразились коронавирусом. В течение года там умерли 10 рожениц и 8 младенцев.

Все смерти врачи связывают с коронавирусными осложнениями, сопутствующими заболеваниями и несвоевременным обращением за медицинской помощью.

По фактам гибели беременных Следственный комитет организовал в медучреждении доследственную проверку. Следователи опросят родственников погибших, проведут выемку медицинской документации и назначат экспертизу.