В Казани нетрезвый мужчина так хотел прокатиться на снегоуборочной машине, что остановить его не смогли даже мощные удары лопатой по спине. Он залез на "КАМАЗ" и просил его прокатить. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

Сначала рабочие уговаривают мужчину, а потом бросают в него снежки, кто-то даже прикладывает по спине лопатой. Но "пассажир" стоит на своем:

"Покатай, я всегда мечтал! Будьте так любезны, я прошу вас, люди, прокатите! Хочу кататься", - говорит казанец на видео.

В итоге грузовик отправился дальше вместе с человеком на крыше. Судя по кадрам, к месту прибыли и сотрудники полиции. Дальнейшая судьба мечтателя пока не известна.