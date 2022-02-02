Это праздник весны или фильм с Биллом Мюрреем: Что жители Казани знают про День сурка

Ежегодно, 2 февраля, отмечается праздник День сурка. В США его начали отмечать еще в 1887 году, но за пределами штатов о нем мало что было известно вплоть до 1993 года. Именно тогда на телеэкраны вышел одноименный фильм с Биллом Мюрреем в главной роли. В результате фраза "День сурка" в России стала олицетворением ежедневной рутины и повторяющихся, словно в замкнутой петле, событий.

На самом деле День сурка является традиционным для жителей Канады и США. В этот день просыпается после зимней спячки сурок, по поведению которого предсказывают приход весны.

"Да, конечно знаю. 2 февраля празднуется. Это праздник, который свидетельствует о наступление скорой весны, насколько я помню", - ответил нам Игорь, житель Казани.

"Понятие не имею, фильм смотрела американский, а когда праздник не знаю", - прокомментировала жительница Казани.

Народная примета гласит, что если 2 февраля будет день пасмурный и зверек, выползший из норы, не увидит свою тень и спокойно покидает норку, то это предвещает скорое наступление весны. А если в этот день солнечно, то разбуженный сурок испугается своей тени и убежит обратно в нору — и это означает, что до конца зимы еще шесть недель.

Известно также выражение "спать, как сурок". Это значит крепко, не просыпаясь. В зимний период в странах с холодной зимой сурки впадают в зимнюю спячку. Поэтому и появилась фраза, спать как сурок.

В России, к сожалению, сурков осталось мало и обитают они по большей части в заповедниках. В Татарстане, например, обитает сурок степной - байбак, который занесен в красную книгу.

С целью сохранения колонии сурков в Татарстане созданы и успешно развиваются особо охраняемые природные территории. Это государственные природные заказники "Чатыр-Тау» в Азнакаевском районе, «Степной» им. А.И. Щеповских в Лениногорске и памятники природы регионального значения в Буинском районе «Ново-Тинчалинская сурковая колония» и «Утинская сурковая колония».

Кстати, эти животные сильно охраняемые, поэтому за отстрел, отлов сурка и даже попытку к таким действиям на территориях нашего региона влечет за собой уголовную ответственность.

Prokazan.ru узнали у жителей Казани, что знаю они о празднике День Сурка.